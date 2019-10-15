РИАМО - 15 окт. Подмосковные власти заключили с Ростуризмом и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» трехстороннее соглашение о сотрудничестве в продвижении национального туристского проекта «Императорский маршрут», передает во вторник корреспондент РИАМО.

Документ подписали вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, руководитель Ростуризма Зарина Догузова и председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова. На церемонии также присутствовала руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

«Подписание таких соглашений между регионами очень важно - люди обмениваются информацией, туристскими точками притяжения. От Подмосковья вошел один городской округ – Красногорск, но я думаю, что география «Императорского маршрута» будет расширяться», - сказала Галкина.

По словам Догузовой, к туризму, как к одной из стратегических отраслей экономики, приковано пристальное внимание стран - лидеров мирового развития. Сегодня туристическая отрасль обеспечивает глобальный экономический рост наравне с промышленностью и высокотехнологичным сектором, внося 10%-ный вклад в мировой ВВП и мировую занятость.

«И в этом контексте сегодняшнее событие особенно важно. С нашей точки зрения проект «Императорский маршрут» сегодня представляет собой образец брендового историко-культурного маршрута, который дает уникальную возможность прикоснуться к историческому наследию России, одновременно путешествуя по нашей стране и наслаждаясь разнообразием большого количества регионов», - добавила Догузова.

Проект «Императорский маршрут» реализуется под эгидой министерства культуры Российской Федерации совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Цель проекта - возрождение основ историко-культурной и духовной составляющих России, ее достижений в период правления династии Романовых. Маршрут расскажет о том, как жила и хранила высокие традиции благочестия семья последнего императора, а также о членах императорской семьи - щедрых меценатах и неутомимых благотворителях.