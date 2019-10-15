РИАМО - 15 окт. Владельца земельного участка в поселке совхоза Останкино Дмитровского округа, на котором была обнаружена свалка площадью 5626 квадратных метров, хотят оштрафовать на 200 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

«Свалка была обнаружена в ходе осмотра земель муниципальными контролерами Дмитровского городского округа на землях населенных пунктов с видом разрешенного использования «для производственных целей», который не предполагает размещение отходов», - отметил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Сейчас муниципальные земельные инспекторы готовятся к проведению внеплановой проверки в отношении владельца земли. Материалы предварительного осмотра уже направили в прокуратуру для вынесения решения о необходимости проведения проверки.

Результаты проверки будут направлены в органы госземнадзора для назначения административного наказания. Правообладателю земли грозит штраф до 200 тысяч рублей.