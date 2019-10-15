РИАМО - 15 окт. В полицию поступило заявление от жителей столичного района Кузьминки о том, что мужчина нападает на людей с топором, прибывшие на место полицейские никого не обнаружили, сообщил РИАМО во вторник дежурный офицер столичного главка МВД России.

«Поступило сообщение от жителей улицы Маршала Чуйкова о том, что неадекватный мужчина нападает с топором на людей. Прибывшие полицейские никого не обнаружили», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что специалистами проводится дальнейшая проверка.