РИАМО – 15 окт. Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Акварель» с подземным паркингом в подмосковном Пушкине имеет высокую готовность, в здании разместятся торговые галереи, гипермаркет с торговым залом и складские помещения, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«После окончания проверки ведомством будет принято решение о выдаче заключения о соответствии объекта проектной документации (ЗОС)», – подчеркнул первый заместитель начальника Главгосстройнадзора Московской области Тамерлан Алборов.

Застройщиком торгово-развлекательного центра является ООО «СИТРАС». ТРЦ «Акварель» расположен на 17 километре Ярославского шоссе в Пушкинском городском округе.

В 2-этажном комплексе, общей площадью более 111 тысяч квадратных метров, разместились торговые галереи, гипермаркет с торговым залом, складские, производственные и административно-бытовые помещения, выставочные зоны продовольственных товаров, предприятия общественного питания, кинозалы, детский развлекательный центр, офисные помещения.

«К проверкам хода возведения здания привлекались специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые провели комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил руководитель Главгосстройнадзора Артур Гарибян.