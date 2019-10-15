РИАМО - 15 окт. Мытищинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух граждан, которых обвинили в разбойном нападении и вымогательству у предпринимателя, преступники будут отбывать наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они признаны виновными по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой), части 2 и части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство), части 1 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и части 3 статьи 30, части 1 статьи 166 УК РФ (покушение на угон).

«В суде установлено, что 28 января прошлого года соучастники встретились со знакомым предпринимателем, владельцем кафе в Люберцах и Королеве, и предложили за долю в бизнесе свое криминальное покровительство. Получив отказ, они, применяя насилие и угрожая расправой, потребовали от коммерсанта миллион рублей», - отмечается в материале.

Предполагалась, что указанную сумму им передадут в Мытищах близкие потерпевшего. Однако по пути следования к месту встречи предпринимателю удалось сбежать и обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Спустя некоторое время злоумышленники были задержаны.

Суд приговорил их к восьми и десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.