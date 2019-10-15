РИАМО (КОРОЛЕВ) – 15 окт. Схему движения автобусного маршрута №9 Гастроном – ЦНИИМаш изменили в Королеве, его продлили в обе стороны с добавлением новых остановочных пунктов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По обращениям жителей, после анализа пассажиропотока и обследования улично-дорожной сети представители администрации Королева совместно со специалистами предприятия пересмотрели маршрут следования автобусов.

«Маршрут переименован на «улица Академика Легостаева – Автобаза» и продлен в обе стороны до остановочных пунктов «улица Академика Легостаева» и «Автобаза» с заездом на станцию Подлипки. В схеме движения появились новые остановочные пункты: «Универсам», «проспект Космонавтов», «Жилые дома», «Силикатная улица», «улица Академика Легостаева», «станция Подлипки», «улица Корсакова», «Автобаза», – говорится в сообщении.

Для улучшения качества обслуживания пассажиров увеличено количество транспортных средств на маршруте до 20 автобусов малого класса (ранее на линии работал 1 автобус среднего класса). Интервал движения транспортных средств сократился до 3-7 минут.

Маршрут обслуживается по регулируемым тарифам с оказанием мер социальной поддержки. Свыше 4 тысяч человек, проживающих на улице Академика Легостаева, относятся к льготной категории пассажиров.

«Трасса следования маршрута спланирована таким образом, чтобы дать возможность пассажирам сэкономить время в пути. Благодаря изменению маршрута, жители смогут без пересадок добраться до нужного объекта. Кроме того, на пути следования автобусов расположены больница, школы, и другие социальные учреждения», – заключается в материале.