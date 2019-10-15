РИАМО - 15 окт. Заторы на московских улицах и магистралях вечером во вторник составляют восемь баллов их десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильные заторы наблюдаются на внутренней стороне МКАД на севере, северо-востоке и юге, на внешней стороне трассы перегружены транспортом участки на юго-востоке, юге и юго-западе.

Плотное движение транспорта отмечается возле Белорусского вокзала, на Северо-Западной хорде, улице Бориса Галушкина, Ростокинском проезде, Третьем транспортном, Садовом и Бульварном кольцах, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте, Ленинградском шоссе, проспекте Маршала Жукова, Ленинградском проспекте и других.

В центре перегружены набережные Москвы-реки, Водоотводного канала, реки Яузы, мосты и прилегающие к набережным улицы.

К 20:00 сервис прогнозирует снижение загруженности дорог до шести баллов, а в 21:00 ожидается только четыре балла. Свободными улицы станут к 22:00 (три балла).