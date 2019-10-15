РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 окт. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов посетил строящийся детский сад на 80 мест на территории ЖК «Столичный» в микрорайоне Саввино Балашихи, работы по строительству здания завершат до конца текущего года, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Ефимов вместе с руководителем строительства Кириллом Мазикиным и заместителем начальника управления строительного комплекса администрации Балашихи Максимом Сидоркиным осмотрел здание детского сада, в котором продолжаются отделочные работы. Депутат высоко оценил готовность и размеры дошкольного учреждения.

«Трехэтажное здание детского сада общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров рассчитано на 80 мест. Это новые стандарты, которые позволят обеспечить ребятишкам комфортные условия пребывания. Готовность объекта высокая: рабочие вставляют окна, утепляют фасад, делают разводку системы отопления, чтобы подать тепло в здание и приступить к финишной отделке и монтажу оборудования», – сказал Ефимов.

Он добавил, что учреждение введут в эксплуатацию до конца текущего года. Также на территории ЖК будет возведено две школы: на 1100 (уже строится) и 900 мест, которые позволят разгрузить школу №10 и гимназию №11 микрорайона Саввино.

Представители компании-застройщика рассказали, что всего на территории жилого комплекса предусмотрено возведение трех детских садов: два на 220 и одного на 80 мест. Первый детский сад на 220 мест уже сдан.