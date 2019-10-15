РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 15 окт. МБУ «Диск» ликвидировало более 1,5 тысячи ям на муниципальных дорогах подмосковного Дзержинского в текущем году, сообщил директор предприятия Юрий Игнатьев.

«С начала сезона ликвидировано 1530 ям общей площадью 1305 квадратных метров. Работы по ямочному ремонту производятся до конца октября», – сказал Игнатьев.

Он пояснил, что в настоящее время основной объем работ выполняется по жалобам жителей города, поступающих в отдел транспорта, связи и дорожной деятельности управления городского хозяйства или в Единую дежурно–диспетчерскую службу.