РИАМО - 15 окт. Стадион «Центральный», который находится на Парковой улице в Волоколамске, намерены реконструировать, в настоящий момент разрабатывается проект, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В планах реконструкция стадиона с устройством искусственного футбольного поля, возведение трибун и административно-бытового корпуса с раздевалками, обустройство легкоатлетического сектора, монтаж освещения и информационного табло, а также комплексное благоустройство прилегающей территории», - рассказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Завершить работы и ввести реконструированный объект планируется в 2021 году.

Стадион включен в государственную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Работы будут финансироваться за счет средств бюджета.