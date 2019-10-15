РИАМО - 15 окт. Следователи Подмосковья проверят информацию о невыплате зарплат сотрудникам ОАО «Ногинский хлебокомбинат», говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что работники ОАО «Ногинский хлебокомбинат» не получали зарплату более трех месяцев.

«Следствием запланировано проведение комплекса проверочных мероприятий, в том числе опрос работников предприятия и непосредственного работодателя, а также истребование необходимой бухгалтерской документации», - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По итогам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.