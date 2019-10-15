РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 окт. Свыше 200 учеников лицея №1 в поселке Нахабино подмосковного Красногорска почтили память 11 саперов, которые в годы Великой Отечественной войны задержали врага на подступах к столице, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Свыше 200 школьников МБОУ «Лицей №1» поселка Нахабино приняли участие в митинге «Мы этой памяти верны». Торжественная линейка состоялась в честь подвига 11 саперов в годы Великой Отечественной войны 15 октября», – говорится в сообщении.

Лицеисты напомнили присутствующим о подвиге участников боевых действий, прочли стихи, посвященные военной тематике, и возложили цветы к мемориальной доске.

«Одиннадцать саперов в ноябре 1941 года смогли на пять часов задержать продвижение к Москве двух десятков немецких танков и сотен гитлеровских солдат, чем дали возможность своему полку отойти за запасные позиции и продолжить сражение», – добавляется в сообщении.

Военный совет Западного фронта представил героев-саперов к орденам Ленина посмертно. Это единственный случай в Великую Отечественную войну, когда целый взвод саперов был награжден высокой правительственной наградой.