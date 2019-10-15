РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 окт. Участники областной программы «Активное долголетие» в подмосковном Красногорске посетили музей техники Вадима Задорожного на специально выделенном администрацией округа экскурсионном автобусе, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В рамках программы «Активное долголетие» для жителей серебряного возраста организовали очередную экскурсию во вторник, 15 октября. Активные пожилые люди посетили музей исторической техники Вадима Задорожного на новом «Добробусе», – говорится в сообщении.

В музее пенсионеров познакомили с раритетными экспонатами прошлого столетия – самолетами, мотоциклами, бронетехникой, паровозами, а также показали уникальные коллекции зарубежных и советских ретроавтомобилей, летательных аппаратов и историческое стрелковое оружие.

Для пенсионеров в Красногорске в рамках программы «Активное долголетие» доступны кружки и секции по интересам – танцы, пение, творчество, гимнастика и другие.

Кроме того, на сайте dolgoletie.mosreg.ru и в мобильном приложении «Соцуслуги» в удобной и понятной форме представлена вся информация о льготах и бесплатных медицинских услугах.

«Медицинские учреждения округа активно включаются в программу «Активное долголетие». Теперь каждый четверг с 9:00 до 14:00 во всех поликлиниках Красногорска проходит Единый день диспансеризации старшего поколения», – заключается в материале.

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