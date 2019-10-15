РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 окт. Полицейские разыскивают в подмосковном Подольске 15-летнего Сергея Ефрюшкина, который 14 октября ушел из дома и не вернулся, сообщается в группе «УМВД России по горокругу Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В дежурную часть 3 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление о том, что 14 октября ушел из дома и до настоящего времени не вернулся Сергей Ефрюшкин 2004 года рождения, проживающий в одном из домов на улице Парковая», – говорится в сообщении.

На вид подростку 16-17 лет, он среднего телосложения, его рост 187 сантиметров, глаза серо-зеленые, лицо овальное, волосы русые с короткой стрижкой и длинной челкой.

Ефрюшкин был одет в темно-синюю куртку, черные джинсы и черные кроссовки. У юноши родинка в виде пятнышка на носу. При себе имел паспорт, социальную карту и рюкзак.

«Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просим сообщить по телефону дежурной части: 8(496)757-37-92 или 8(496)763-02-63», – заключается в материале.