РИАМО - 15 окт. Следователи организовали проверку по информации СМИ об избиении детей в одной из коррекционных школ в Москве, сообщила РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Из видео, размещенного в телеграмм-канале, следует, что педагог одной из коррекционных школ в центре Москвы грубо обращалась с малышами, била их и толкала.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», - отметила Иванова.

По ее словам, в настоящее время следствием выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.