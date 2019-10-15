РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 окт. На Новорязанском шоссе в подмосковных Люберцах иномарка врезалась в сломавшуюся «Газель» и затем в отбойник, пострадал водитель легковушки, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец ДТП.

По предварительным данным, столкновение произошло около 16:00 во вторник.

«На 20-м километре Новорязанского шоссе подмосковных Люберец в сторону Москвы стоит разбитая иномарка. Она врезалась в сломавшуюся «Газель», а потом в отбойник. Водителя зажало в машине, есть травмы, но жив», – сказал очевидец.

Он добавил, что автомобиль получил серьезные повреждения. На месте работала скорая помощь.

Получить оперативный комментарий ГУ МВД России по Московской области на момент публикации не удалось.