РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 окт. На Новорязанском шоссе в подмосковных Люберцах иномарка врезалась в сломавшуюся «Газель» и затем в отбойник, пострадал водитель легковушки, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец ДТП.
По предварительным данным, столкновение произошло около 16:00 во вторник.
«На 20-м километре Новорязанского шоссе подмосковных Люберец в сторону Москвы стоит разбитая иномарка. Она врезалась в сломавшуюся «Газель», а потом в отбойник. Водителя зажало в машине, есть травмы, но жив», – сказал очевидец.
Он добавил, что автомобиль получил серьезные повреждения. На месте работала скорая помощь.
Получить оперативный комментарий ГУ МВД России по Московской области на момент публикации не удалось.
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