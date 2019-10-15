РИАМО - 15 окт. Жилой комплекс в микрорайоне Восточный в Лесном городке и два дома в деревне Солманово Одинцовского городского округа ввели в эксплуатацию, таким образом в новые квартиры скоро въедут порядка 180 дольщиков, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Как уточнил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, в первом случае участники долевого строительства ждали получения ключей от квартир с 2016 года, а во втором – с 2013.

«На прошлой неделе были введены в эксплуатацию жилой комплекс в микрорайоне Восточный в Лесном городке и два дома - №№41 и 43 – ЖК «Изумрудная долина» в деревне Солманово. Это позволило обеспечить права 101 и 77 участников долевого строительства соответственно», - сказал Иванов.

Еще 10 домов жилого комплекса «Изумрудная долина» находятся в завершающей стадии. Планируемый срок передачи ключей собственникам - первый квартал 2020 года. После их ввода в эксплуатацию будут восстановлены права еще 105 участников долевого строительства.