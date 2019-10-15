РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 окт. В Красногорске нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации электроустановок административных зданий, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления ФАС России.

Ранее была рассмотрена жалоба ООО «Инвест-Групп» на действия ГБУ МО «Управление материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации электроустановок административных зданий. Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно отклонил заявку общества от участия в электронном аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждения и признало жалобу ООО «Инвест-Групп» обоснованной», – говорится в сообщении.

Кроме того, Московское областное УФАС России выдало ГБУ МО «Управление материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.