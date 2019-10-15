РИАМО - 15 окт. В марте следующего года в России могут запустить эксперимент с выдачей электронных паспортов гражданина РФ, площадкой для тестирования предлагается сделать Москву, говорится в проекте указа президента, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предлагается внести изменения в указ президента РФ от 13 марта 1997 года «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации».

«Правительству Российской Федерации совместно с министерством внутренних дел Российской Федерации и правительством Москвы с 1 марта 2020 года провести эксперимент, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы паспорта гражданина Российской Федерации в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения, а также применение указанного вида паспорта и мобильного приложения», - говорится в документе.

Проект документа разработан министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в соответствии с протоколом совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева от 17 июля 2019 года. В настоящее время проект находится на этапе общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы.

Планируется, что на первом этапе эксперимента (с 1 марта 2020 года) будет выпущено мобильное приложение, связанное с паспортом гражданина РФ. На втором этапе (с 1 июля 2020 года) предполагается выпускать сами паспорта в виде материального носителя с чипом.

Кроме того, запланирован подготовительный этап, который начнется 1 декабря 2019 года. В рамках этого этапа необходимо определить сферы применения мобильного удостоверения личности, а также установить, в каких отделениях (не менее двух) многофункциональных центров Москвы будут выдавать такие паспорта.