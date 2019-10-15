РИАМО – 15 окт. Суд подтвердил законность отзыва декларации о соответствии у изготовителя ООО «Торгуниверсал», молочная продукция которого была изъята при проверке в гипермаркете «Магнит» в Коломне, организация должна будет выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В январе 2019 года была организована проверка в отношении АО «Тандер», осуществляющего деятельность по реализации пищевой продукции в гипермаркете «Магнит», расположенном по адресу: Московская область, город Коломна, улица Астахова, дом 7.

«В рамках проверки, от находящейся в реализации молочной продукции, были отобраны пробы и направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию для проведения исследований по показателям качества и безопасности. По результатам лабораторных исследований в составе исследуемого образца (масло сладко-сливочное несоленое крестьянское, высший сорт с массовой долей жира 72,5%, изготовитель ООО «Торгуниверсал» (город Москва), установлено наличие жиров не молочного происхождения (бета-ситостерина, кампестерина, стигмастерина)», – отмечается в сообщении.

Наличие бета-ситостерина, кампестерина, стигмастерина в молочной продукции является признаком фальсификации продукции (замены молочных жиров на жиры растительного происхождения).

Управлением Россельхознадзора в адрес ООО «Торгуниверсал» было направлено предписание о прекращении действия декларации о соответствии на вышеуказанную продукцию, также информация направлена в Федеральную службу по аккредитации и в Роспотребнадзор.

По истечении срока исполнения выданного предписания указанная декларация о соответствии имела статус «Действует» в информационной системе Федеральной службы по аккредитации, таким образом, предписание управления исполнено не было.

По факту неисполнения предписания управлением Россельхознадзора в отношении ООО «Торгуниверсал» был составлен протокол об административном правонарушении, который передан в Арбитражный суд Московской области на рассмотрение, а также выдано повторное предписание о прекращении действия декларации о соответствии на вырабатываемую продукцию.

В октябре этого года решением Арбитражного суда Московской области ООО «Торгуниверсал» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 300 тысяч рублей.