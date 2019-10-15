РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 окт. Госавтоинспекторы подмосковной Балашихи повторили ПДД с 50 воспитанниками детского сада комбинированного вида №34 «Рябинка», дети отвечали на вопросы игровой викторины и получали сладости и сувениры, сообщила «РИАМО в Балашихе» старший инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» майор полиции Алевтина Кудинова.

«В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма вместе с дошкольниками и воспитателями детского сада №34 «Рябинка» провели мероприятие на знание правил дорожного движения. Мы напомнили ребятам о необходимости соблюдения правил дорожного движения, разобрали с детьми сложные ситуации, с которыми сталкиваются пешеходы на дороге, повторили правила безопасного перехода проезжей части», – сказала Кудинова.

Она добавила, что дошкольники показали хорошие знания правил и правильно ответили на вопросы госавтоинспекторов: на какой сигнал светофора нужно переходить дорогу, как правильно и безопасно переходить проезжую часть, для чего нужны дорожные знаки и светофор.

По итогам урока-игры каждый ребенок получил сувенир от ГИБДД – световозвращающий значок и сладкие подарки.

В Госавтоинспекции уверены, что проведение подобных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения совместно с воспитателями и родителями помогает снизить количество ДТП с участием юных участников дорожного движения.