РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 окт. Администрация Подольска признала долгострой на Садовой улице проблемным объектом, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Строительство 17-этажного жилого дома на улице Садовая, дом 14 осуществляет инвестор-застройщик ООО «Диском». В соответствии с положениями статьи ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» постановлением администрации округа данный многоквартирный дом признан проблемным объектом. Основанием для признания дома послужило приостановление строительных работ, а также длительное неисполнение застройщиком своих обязательств», – говорится в сообщении.

Также в администрацию округа поступали многочисленные обращения дольщиков. Данный вопрос обсуждался на соответствующих встречах.

«План мероприятий по реализации указанного проекта жилищного строительства будет разработан после детальной проработки возможных вариантов обеспечения прав участников долевого строительства. Администрация округа планирует в установленные законом сроки подготовить и направить обращение в правоохранительные органы по вопросу проведения проверки целевого использования привлеченных для строительства данного объекта денежных средств граждан и (или) иных лиц, а также представить в министерство жилищной политики Московской области копию решения о признании объекта строительства проблемным и копию обращения в правоохранительные органы», – заключается в материале.