РИАМО – 15 окт. В Дмитрове начал работу 38-й консультационный центр Московского областного БТИ, учреждение располагается на Советской улице, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Учреждение оборудовали в торгово-офисном центре «Сити» на пятом этаже.

«В помощь гражданам ГУП МО «МОБТИ» открывает консультационные центры на базе МФЦ на территории Московской области, где жители области могут получить бесплатную консультацию по имущественным вопросам. Сейчас в Московской области 38 консультационных центров, в которых с начала года проведено более 13 тысяч консультаций», – заявил министр имущественных отношений Владислав Коган.

Здесь люди могут получить информацию по вопросам регистрации и оформления недвижимости, узнать о правилах перевода садового дома в жилой, обсудить со специалистами конкретные ситуации касательно землепользования.

«Открытие консультационных центров является частью совместного проекта с министерством государственного управления информационных технологий и связи региона, запущенного в конце 2018 года для повышения осведомленности граждан в вопросах регистрации недвижимости», – дополнил генеральный директор Московского областного БТИ Роман Ларин.

По его мнению, учреждения дают возможность большему количеству граждан получить консультации квалифицированных специалистов Московского областного БТИ.

Узнать подробнее, ознакомиться с услугами или выбрать наиболее удобное отделение Московского областного БТИ можно на сайте или по телефону горячей линии:8(498)568-88-88.