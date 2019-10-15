РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 15 окт. В подмосковных Котельниках в текущем году по губернаторской программе провели ремонт в 50 подъездах многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

В Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева министерство ЖКХ совместно с муниципальными образованиями продолжает программу софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой Подъезд».

«В 2019 году в Котельниках управляющие компании отремонтировали 50 подъездов, что составляет 85% от плана. Всего на текущий год запланирован ремонт 59 подъездов», – сказал министр ЖКХ Евгений Хромушин.

Он отметил, что всего в Подмосковье по программе «Мой Подъезд» уже отремонтировано более 10,5 тысяч подъездов из запланированных 14,5 тысяч, что в численном выражении составляет 72%.

По словам Хромушина, в 2019 году затраты на текущий ремонт подъездов в Подмосковье в общей сложности составят 4,6 миллиарда рублей. Из этой суммы почти половину составляют субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Остальное – средства бюджетов муниципалитетов и управляющих компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение продлить срок действия программы до 2020 года.

«По желанию жителей было принято советующее решение о продлении срока действия программы. Участие в программе «Мой Подъезд» добровольное, происходит по решению собственников жилья, которое позволяет самим жителям выбрать не только колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил, но и определять предельные стоимости проведения работ при составлении сметы», – уточнил Хромушин.

Управляющие организации и жителей призывают подходить к процессу креативно, чтобы уйти от стандартного, обыденного и скучного ремонта подъезда. Для этого рекомендуют использовать трафареты, монтировать крючки для сумок и мусорные ящики для корреспонденции и ненужной рекламы.

Контроль за расходованием средств на ремонт подъездов осуществляется советом дома и Госжилинспекцией.

Подробная информация о том, как вступить в программу, предельная стоимость ремонта в типовых домах и другая важная информация размещена на сайтах муниципалитетов.