РИАМО - 15 окт. Ежедневно в столице дежурит более 1 тысячи бригад скорой медицинской помощи, каждый день в службу поступает более 18 тысяч заявок, сообщил главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов.

«Сегодня каждые сутки на улицах города Москвы находится 1040 бригад скорой медицинской помощи. Это большой отряд, который ездит по всем районам, улицам», - сказал Плавунов в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что каждый день скорую помощь вызывают порядка 18 тысяч раз. Всего за год москвичи обращаются за медицинской помощью около 4 миллионов раз.

По его словам, существует три типа бригад скорой медицинской помощи. Есть общепрофильные бригады, в которых работает врач скорой помощи и фельдшер. Также существуют бригады специализированные, в которых работают врачи-специалисты — педиатры, реаниматологи, психиатры и так далее. Кроме того, есть экстренно-консультативные бригады.

«Больше всего общепрофильных бригад. Есть 60 педиатрических бригад, 26 бригад реанимации и 18 экстренно-консультативных. Есть еще бригады психиатрического профиля — их у нас 20», - добавил Плавунов.