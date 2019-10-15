РИАМО - 15 окт. Торжественное открытие универсальной спортивной площадки прошло в подмосковном Сергиевом Посаде, на ней можно поиграть в дворовый футбол и баскетбол, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Строительство физкультурно-спортивного объекта происходило в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья».

«Спортивная площадка с современным каучуковым покрытием предназначена для игры в дворовый футбол и баскетбол. Сооружение огорожено сеткой по всему периметру. А для любителей хоккея с шайбой организована специальная зона, на которой можно будет отрабатывать технику бросков по воротам», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что теперь у футболистов и баскетболистов появилось новое место для тренировок. Кроме того, данная площадка станет дополнительной тренировочной базой для хоккеистов, занимающихся в ледовом спортивном комплексе.

Он отметил, что данная площадка поможет развитию массового спорта в регионе, так как тренировки на ней будут доступны для всех желающих.

«Такая стратегия – важный шаг в популяризации спорта и создания доступной и качественной инфраструктуры. Наша задача повысить процент населения, занимающегося спортом. Эта работа ведется в соответствии с поручением президента России и при непосредственном контроле губернатора Московской области», - подчеркнул Терюшков.