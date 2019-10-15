РИАМО - 15 окт. Специалисты из Московской области подготовили ряд советов о том, как предупредить развитие рака груди, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Рак груди или молочной железы входит в разряд самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. На успешность лечения влияет стадия выявления болезни. Обнаружить многие недуги на ранней стадии позволяет диспансеризация», - рассказал руководитель филиала по медицинской профилактике Клинического центра восстановительной медицины и реабилитации Минздрава региона Юрий Шалягин.

Чтобы обезопасить себя, нужно регулярно проходить обследования. При выявлении рака груди на первой стадии эффективность лечения достигается в 96% случаев. Регулярно посещать маммолога рекомендуется с 30 лет. Особенно внимательными к здоровью нужно быть женщинам в возрасте 45-60 лет, когда проходят гормональные изменения,

По словам Шалягина, только с начала 2019 года в центре выявили 623 случая рака молочной железы. При этом 64% из них — на ранних стадиях.

«Важный фактор - наследственность, если есть предрасположенность, нужно проверяться чаще. Причинами развития рака груди может стать прием гормональных препаратов, курение, чрезмерное употребление алкоголя. Отрицательно на женскую грудь влияют прямые солнечные лучи, посещение солярия», - подчеркнул Шалягин.

Он также отметил, что женщинам стоит ежемесячно проводить самообследование. При этом любые уплотнения или узелки являются поводом обратиться к специалисты. При этом специалист порекомендовал женщинам в возрасте старше 40 лет один раз в два года проходить бесплатное маммографическое обследование в рамках диспансеризации. После 50 лет и до 75 лет это обследование следует проходить ежегодно.

Пройти диспансеризацию или профилактический осмотр в Подмосковье можно в поликлинике по месту жительства. Нужно лишь обратиться в отделение или кабинет медицинской профилактики. Также можно записаться на обследование через Интернет, либо по телефону колл-центра губернатора — 8-800-550-50-30.