РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 окт. В поселке Октябрьский подмосковных Люберец 18 октября состоится старт соревнований пожарных и спасателей на кубок памяти Петра Станкевича, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

18 октября в поселке Октябрьский под эгидой региональной общественной организации «Добровольная пожарная команда «Спасение ПРО», ГКУ «Мособлпожспас» и Главного управления МЧС РФ по Московской области стартуют соревнования пожарных и спасателей на кубок памяти Петра Станкевича.

«На базе учебно-тренировочного полигона Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона сотрудники и работники противопожарных служб Подмосковья, других регионов страны, а также представители Белоруссии сразятся в дисциплине «Выживание в условиях пожара», – говорится в сообщении.

Начало соревнований в 9:00 по адресу: поселок Октябрьский, улица Старый двор, дом №4.

Петр Станкевич – спасатель ПСО №4 города Москвы – трагически погиб при исполнении служебного долга в феврале 2017 года.