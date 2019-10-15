РИАМО – 15 окт. На прошлой неделе инспекторы Главгосстройнадзора проверили 11 строящихся в Подмосковье объектов, в частности, в рамках мониторинга оценивались требования проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«За прошедшую неделю инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области совместно с ГБУ МО «Мособлстройцнил» провели проверки 11 объектов капитального строительства и выполнили 53 обследования», – заявил начальник ведомства Артур Гарибян.

Из проверенных поднадзорных объектов два находятся в Богородском городском округе, два в Подольске, по одному объекту в Серпухове, Мытищах, Люберцах, а также в Талдомском, Ленинском, Орехово-Зуевском, Наро-Фоминском городских округах.

Сотрудники Главгосстройнадзора в ходе проверок провели оценку соответствия выполненных работ требованиям проектной документации.

Эксперты строительной лаборатории «Мособлстройцнил» оценили качество и безопасность строительства, в том числе была выполнена проверка устройства каменных конструкций, определен класс бетона по прочности на сжатие и определено положение здания.

«На текущей неделе также запланированы совместные проверки 10 объектов строительства», – уточнил Гарибян.