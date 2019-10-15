РИАМО – 15 окт. Предприятия энергетического комплекса Подмосковья за пять лет могут снизить выбросы в атмосферу почти на 11 тысяч тонн в год, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

По просьбе Минэкологии министерство энергетики Московской области подготовило «дорожную карту» по снижению объема выбросов в атмосферный воздух с подмосковных предприятий, генерирующих энергию.

«Конечная цель этой работы – достижение регионального показателя «Качество окружающей среды». Энергетическая отрасль – один из самых крупных источников выбросов. По подсчетам специалистов, на электростанции и ТЭЦ приходится до 27% выбросов от стационарных источников», – отмечается в сообщении.

Согласно экологическому паспорту Подмосковья, в 16 муниципалитетах ежегодно выбрасывается в воздух 50 и более тонн загрязняющих веществ. Поэтому сокращение выбросов в этой отрасли очень важно для экологического благополучия региона.

«Дорожная карта» составлена до 2024 года. По подсчетам специалистов, за это время энергетические предприятия могут сократить выбросы в атмосферу на 10,9 тысячи тонн. В основном это будет достигнуто за счет модернизации оборудования на четырех отраслевых объектах и перевода энергоблоков с твердого топлива на природный газ», – подчеркивается в пресс-релизе.

Самое большое сокращение выбросов прогнозируется на Каширской ГРЭС – 5,8 тысячи тонн. Существенно более экологичным должно стать также производство на ТЭЦ-22 в Дзержинском и других предприятиях.