РИАМО - 15 окт. В центре занятости населения в Одинцове 17 октября состоится ярмарка вакансий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, на мероприятии можно будет сразу пройти собеседование, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

«В ярмарке примут участие представители организаций, работающих в разных сферах экономики Одинцовского городского округа и имеющих свободные рабочие места. Здесь инвалиды смогут не только ознакомиться с вакансиями, но и пройти собеседование с работодателями», - говорится в сообщении.

Кроме того, на мероприятии можно будет получить государственные услуги в сфере занятости.

Заявки от предприятий на участие в ярмарке принимаются до 16 октября включительно в ГКУ Московской области «Центр занятости населения».

Центр занятости населения находится по адресу: Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 25.