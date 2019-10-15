РИАМО – 15 окт. Почти 128 тысяч тонн противогололедных материалов заготовили для зимней уборки общественных территорий Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

Во вторник министр благоустройства региона Михаил Хайкин в открытой части заседания правительства Московской области доложил о подготовке к зимнему сезону. Он напомнил, что объектами уборки являются дворы, внутриквартальные переезды, детские и спортивные площадки, парки, скверы и другие общественные пространства.

«Зимняя уборка включает в себя подметание, зачистку ледяных накатов, обработку противогололедными материалами, вывоз снега. При уборке детских площадок не допускается металлических инструментов, применение механизированной техники. На детских площадках не допускается образование наледи и складирование снега. На данный момент заготовлено 127441 тонна противогололедных материалов, что составляет 81%», – заявил Хайкин.

Он дополнил, что в рамках губернаторской программы за последние шесть лет закуплено более 1,3 тысячи единиц уборочной техники, в том числе автовышек, снегопогрузчиков, минитракторов, тротуароуборочных, комбинированных и универсальных дорожных машин.

Полностью готовы к снегопадам Раменский округ, городской округ Жуковский, высокая степень готовности в Ленинском округе, Подольске и Королеве, дополнил Хайкин.

Он также разъяснил, что с 18 сентября министерство благоустройства Подмосковья осуществляет проверку муниципалитетов к зимней уборке.

«Проверено 40 муниципалитетов. Критериями проверки является наличие противогололедных материалов, состояние/наличие механизированной техники, состояние/наличие расходных материалов для оборудования на механизированную технику, состояние/наличие ручного инвентаря», – резюмировал министр.

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