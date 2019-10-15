РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 15 окт. Врач-ортодонт из Домодедова получила официальное приглашение стать действующим членом Итальянского общества ортодонтии, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В Риме завершился 50-й конгресс Итальянского общества ортодонтов (50th SIDO International Congress). Для врача-ортодонта Домодедовской городской стоматологической поликлиники Анастасии Карпановой мероприятие стало по-настоящему знаковым. Доктор получила официальное приглашение стать действующим членом Итальянского общества ортодонтии SIDO (Società Italiana di Ortodonzia International Felow)», – говорится в сообщении.

На официальном сайте Домодедовской городской стоматологической поликлиники сообщается, что Анастасия Карпанова обладает наградой «Лучшее исследование в области ортодонтии и пародонтологии» в рамках конгресса Итальянского общества ортодонтов.