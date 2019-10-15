РИАМО - 15 окт. В Коломенском городском округе в деревне Сельниково, селе Пестриково, в поселке Индустрия, а также в микрорайоне Колычево и на улице Леваневского по программе губернатора «Наше Подмосковье» открыли детские игровые площадки, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Во дворе на Леваневского площадку открыли во вторник, а на набережной Дмитрия Донского в микрорайоне Колычево — 11 октября.

«Таких площадок в нынешнем году мы должны были открыть пять, но по решению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева откроем семь. Для родителей большое подспорье, когда рядом с домом находится такой детский городок», - рассказал глава Коломенского округа Денис Лебедев.

Площадка в Колычево занимает 400 квадратных метров. Здесь есть комплекс с горками, качели, балансиры и многое друге. Также в игровой зоне расположились тренажеры и веревочные конструкции. Кроме того, на площадке обустроили уголок и для самых маленьких посетителей – «дерево» с развивающими играми.

С 2013 года в Коломенском округе по программе губернатора открыли 16 детских площадок. В 2019 году, кроме уже открытых пяти площадок, еще два новых объекта появятся в Первомайском и Колычеве — во дворах на улице Астахова и бульваре 800-летия Коломны.

Все площадки соответствуют государственным стандартам, выполнены из экологически чистых материалов и имеют необходимые сертификаты.