РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 15 окт. В подмосковном Дзержинском закупили порядка 200 тонн песколяной смеси в рамках подготовки к зиме, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Зима может наступить внезапно. «Диск» и управляющие компании должны быть готовы к ненастью. Пескосоляная смесь хранится на территории базы МБУ «Диск», в настоящее время в наличии 200 тонн. В ближайшее время планируется закупка в количестве 2,5 тысяч тонн», – сказала временно исполняющий полномочия главы Людмила Иванова.

По словам директора МБУ «Диск» Юрия Игнатьева, подготовка техники к зиме ведется активно. На уборке и вывозе снега с территории города будет задействовано 12 единиц специализированной техники, а именно две комбинированные дорожные машины для обработки пескосоляной смесью, два самосвала для вывоза снега, два минипогрузчика для уборки и погрузки снега, один экскаватор–погрузчик. Также в уборке будут участвовать четыре МТЗ с щетками, одна МТЗ с пескоразбрасывающим оборудованием.

«В настоящее время 90% техники подготовлено к зимнему периоду, в октябре планируется дополнительная закупка щеточного оборудования», – пояснил Игнатьев.

Он подчеркнул, что на основании распоряжения администрации снег будут вывозить на специально подготовленную для этих целей территорию. Вывоз снега будет осуществляться самосвалами.