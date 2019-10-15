РИАМО – 15 окт. В Подмосковье стартовал месячник «Белая трость», в его рамках пройдут акции и мероприятия, напоминающие обществу о существовании рядом людей с нарушениями зрения, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Старт мероприятиям был дан 13 октября.

«Проведение в Подмосковье месячника «Белая трость» стало для нас доброй традицией. В этом году месячник продлиться до 13 ноября и охватит более 15 тысяч людей с нарушением зрения», – заявила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

По ее словам цель мероприятия – привлечь внимание общества к проблемам незрячих людей, которые живут рядом и не видят всех красок окружающего мира.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 36 миллионов человек в мире являются незрячими и 1,3 миллиарда человек живут с той или иной формой нарушения зрения. Большинство людей с нарушениями зрения входят в возрастную группу старше 50 лет.