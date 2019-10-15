РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 окт. В Подольске сотрудники полиции и ГИБДД рассказали членам Всероссийского общества слепых о правилах безопасности на дорогах, сообщается в группе «УМВД России по горокругу Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В одной из библиотек Подольска сотрудники полиции совместно с представителем общественного совета УМВД по округу Юрием Ядыкиным встретились с представителями Всероссийского общества слепых в рамках Международного дня белой трости, который отмечается 15 октября.

«Участникам встречи рассказали о правах, бесплатной юридической помощи, предоставляемой сотрудниками управления. Инспектор группы пропаганды ОГИБДД напомнила основные правила поведения на дорогах города для людей с ограниченными возможностями по зрению и подарила каждому участнику общества светоотражающие значки», – говорится в сообщении.

Ядыкин рассказал о работе совета при УМВД, проводимых социально-значимых акциях, а также о помощи, оказываемой гражданам. В финале встречи участники поблагодарили сотрудников полиции и ГИБДД за предоставленную информацию.

Международный день белой трости отмечается 15 октября. Он призван привлечь внимание общества к проблемам слепых и слабовидящих людей и сформировать толерантное отношение к ним.