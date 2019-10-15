РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 окт. Спортсмены из школы боевых искусств в Балашихе завоевали 60 медалей на Кубке Москвы по тхэквондо, сообщил «РИАМО в Балашихе» руководитель школы Дмитрий Яковлев.

В турнире приняли участие 750 спортсменов из спортивных клубов Москвы и Московской области. В их числе и 60 спортсменов из Балашихи.

«Наши спортсмены завоевали 22 золотых, 14 серебряных и 24 бронзовых медали! Все они готовились к новому сезону на протяжении летней кампании на спортивных сборах и активно продолжили подготовку с сентября месяца», – сказал Яковлев.

Он добавил, что Кубок Москвы стал промежуточным стартом для оценки готовности к главному турниру года – чемпионат и первенство России, отборочный турнир в сборную команды страны на 2020 год.

На данном турнире спортсмены школы боевых искусств Дмитрия Яковлева из Балашихи и других подмосковных городов продемонстрировали свое мастерство и показали, на что они способны. Впереди команде из Подмосковья предстоит месяц самой сконцентрированной подготовки и выполнение задачи – 10 мест в национальной сборной команде страны.

Спортивная школа боевых искусств Дмитрия Яковлева существует более 13 лет. Школа занималась подготовкой кандидатов и мастеров спорта России, многократных чемпионов России и Европы, обладателей Кубка мира. Команда по кикбоксингу и тхэквондо входит в тройку сильнейших команд страны.

Дмитрий Яковлев – заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион мира, многократный чемпион Европы и тренер по тхэквондо, мастер спорта международного класса по кикбоксингу, председатель комиссии по развитию спорта, туризма и формированию здорового образа жизни общественной палаты Балашихи.