РИАМО - 15 окт. Состояние озимых посевов оценили в агрохолдинге «Рота-Агро», в этом году компания засеяла более 1,1 тысячи гектаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Под урожай 2020 года в сельхозпредприятиях «Рота-Агро Благовещенье» и «Совхоз Архангельский» озимыми культурами – пшеницей и тритикале, засеяно более 1,1 тысячи гектаров», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Посевы предприятия находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. На данный момент озимые уже вошли в фазу всходов, на некоторых полях началось кущение. Сев и прочие агротехнические мероприятия были проведены в полном объеме и в установленные сроки. Это должно обеспечить хороший урожай.

«Хотя, конечно, нельзя исключать и природный фактор. Пока погодные условия благоприятные для подготовки посевов к зимовке», - отметила главный агроном «Рота-Агро Благовещенье» Светлана Костицына.

В 2019 году средняя урожайность озимой пшеницы в предприятиях «Рота-Агро» составила 30 центнеров с гектара. А на некоторых полях «Совхоза Архангельский» вышли рекордные 60 центнеров с гектара.

«Прошлой осенью часть своих полей агрохолдинг засеял новым сортом пшеницы отечественной селекции - Немчиновская 24. Этот сорт показал себя с лучшей стороны, он устойчив к болезням, а урожайность в два раза выше средней по агрохолдингу. Под будущий урожай здесь увеличили площадь его посевов в десять раз, почти до 200 гектаров», - отметил Разин.

В 2020 году в агрохолдинге прогнозируется урожайность зерновых не менее 35 центнеров с гектара.