РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 окт. Воспитанники детского сада «Василек» в Домодедове приняли участие в виртуальном флешмобе в рамках акции «Три секунды для Кристины», показывающей важность соблюдения правил дорожного движения, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Акция проходит во всех муниципальных образовательных учреждениях округа с 14 по 18 октября. Она призвана привлечь внимание к проблеме безопасности дорожного движения и направлена на воспитание законопослушных участников дорожного движения.

«В городском детском саду «Василек» проходит виртуальный флешмоб «Любить – значит быть ответственным» в рамках муниципальной акции «Три секунды для Кристины». Активное участие принимают педагоги, воспитанники и их родители. В рамках акции проводятся беседы, консультации для родителей и детей», – говорится в сообщении.

Символ акции – изображение детской руки во взрослой. Он означает, что дети должны переходить дорогу только за руку со взрослыми. Фон листовки – пешеходный переход – указывает на то, что дорогу необходимо переходить только в положенных местах. Зеленый сигнал светофора для пешеходов показывает, на какой свет нужно переходить дорогу.

Первоклассница Кристина погибла под колесами грузовика 27 сентября нынешнего года на пешеходном переходе возле школы №4.