РИАМО - 15 окт. Экспозиция парка «Патриот» пополнилась новым экспонатом в рамках проекта «Дорога Героев — дорога Победы», гости парка теперь смогут увидеть самоходную артиллерийскую установку СУ-152, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

Как отметил глава городского округа Андрей Иванов, новый экспонат разместили в павильоне №10 «Огненная дуга». Боевая машина 1943 года выпуска прибыла сюда своим ходом из павильона, в котором простояла почти 50 лет.

«Боевая машина, представленная в парке «Патриот» — единственная сохранившаяся в России. На Курской дуге Су-152 получила прозвище «Зверобой» за свою эффективность. На дистанции 1,5 километра как бронебойные, так и осколочно-фугасные снаряды сносили башни немецким танкам «Тигр» и «Пантера». Также Су-152 успешно противостояла вражеским самоходным установкам «Фердинанд», - отметил Иванов.

В музейном комплексе парка «Патриот» работают сразу несколько выставок, посвященных истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов - «Огненная дуга», «Сталинград», «Освобождение», «Вставай, страна огромная».