Заплатить налоги и спать спокойно: как сдать квартиру легально

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Согласно Гражданскому кодексу РФ, собственник имеет полное право сдать квартиру физическому лицу. Чтобы все оформить по закону, потребуется заключить договор, а также регулярно уплачивать налоги.

Если вы сдаете квартиру физлицу, необходимо заключить договор о найме жилого помещения (статья 671 ГК РФ). В нем должны быть отражены сведения о квартире (адрес, площадь, кадастровый номер), срок аренды и порядок внесения платы, также могут присутствовать пункты об обеспечительном платеже (залоге), описание мебели и техники, если квартира сдается с ними. Александр Спиридонов, ведущий юрист Европейской Юридической Службы, рекомендует обязательно отразить в договоре перечень и состояние движимого имущества, находящегося в квартире, а также определить, кто несет за него ответственность. Это поможет в случае его порчи обезопасить себя.

Кроме того, в договоре можно оговорить возможность (или невозможность) субаренды или перенайма, а также распределить между арендатором и арендодателем обязанности и расходы по проведению капитального и текущего ремонта.

Если не указывать в договоре срок аренды, он будет считаться неопределенным, но не должен превышать 5 лет. В этом случае каждая из сторон вправе в любое время расторгнуть договор, предупредив другую сторону за три месяца.

Если договор заключается на срок меньше года, то нотариально заверять его не требуется, достаточно будет подписей сторон, поясняет Павел Кокорев, ведущий юрист Европейской Юридической Службы.

Если же этот срок больше года, то согласно статье 674 Гражданского кодекса РФ, необходимо зарегистрировать договор в Росреестре. Как это сделать, можно узнать на сайте или позвонив на горячую линию: 8 (800) 100-34-34.

Размер платы может меняться по соглашению арендодателя и квартиросъемщика – но не чаще, чем раз в год.

Нередко в договор включают и пункт о залоге, который вносится нанимателем для обеспечения исполнения обязательств по договору, в том числе обязанность возместить убытки или уплатить неустойку при нарушении договора. Если нарушений не было, по окончании срока договора залог возвращается арендатору или засчитывается за последний месяц аренды.

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