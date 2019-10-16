Заплатить налоги и спать спокойно: как сдать квартиру легально

Заключение и регистрация договора
Согласно Гражданскому кодексу РФ, собственник имеет полное право сдать квартиру физическому лицу. Чтобы все оформить по закону, потребуется заключить договор, а также регулярно уплачивать налоги.
Если вы сдаете квартиру физлицу, необходимо заключить договор о найме жилого помещения (статья 671 ГК РФ). В нем должны быть отражены сведения о квартире (адрес, площадь, кадастровый номер), срок аренды и порядок внесения платы, также могут присутствовать пункты об обеспечительном платеже (залоге), описание мебели и техники, если квартира сдается с ними. Александр Спиридонов, ведущий юрист Европейской Юридической Службы, рекомендует обязательно отразить в договоре перечень и состояние движимого имущества, находящегося в квартире, а также определить, кто несет за него ответственность. Это поможет в случае его порчи обезопасить себя.
Кроме того, в договоре можно оговорить возможность (или невозможность) субаренды или перенайма, а также распределить между арендатором и арендодателем обязанности и расходы по проведению капитального и текущего ремонта.
Если не указывать в договоре срок аренды, он будет считаться неопределенным, но не должен превышать 5 лет. В этом случае каждая из сторон вправе в любое время расторгнуть договор, предупредив другую сторону за три месяца.
Если договор заключается на срок меньше года, то нотариально заверять его не требуется, достаточно будет подписей сторон, поясняет Павел Кокорев, ведущий юрист Европейской Юридической Службы.
Если же этот срок больше года, то согласно статье 674 Гражданского кодекса РФ, необходимо зарегистрировать договор в Росреестре. Как это сделать, можно узнать на сайте или позвонив на горячую линию: 8 (800) 100-34-34.
Размер платы может меняться по соглашению арендодателя и квартиросъемщика – но не чаще, чем раз в год.
Нередко в договор включают и пункт о залоге, который вносится нанимателем для обеспечения исполнения обязательств по договору, в том числе обязанность возместить убытки или уплатить неустойку при нарушении договора. Если нарушений не было, по окончании срока договора залог возвращается арендатору или засчитывается за последний месяц аренды.
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Прием оплаты
Оплату по закону можно получать как наличными, так и на карту.
Если вы получаете наличные деньги, желательно написать расписку, в которой указываются дата, сведения о сторонах, договоре, на основании которого происходит получение средств, сумме платежа.
При оплате на карту арендодателю желательно указывать назначение платежа: «Плата по договору найма (аренды)». Особенно это актуально, если сумма превышает 15 тысяч рублей, т.к. согласно ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банк обязан идентифицировать клиента при подозрении в легализации доходов, полученных преступным путем, или в финансировании терроризма.
Банк может даже блокировать операцию, предупреждает Кокорев.
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Расчет налогов
Юрист Александр Спиридонов рассказывает, что самостоятельно высчитать и уплатить НДФЛ арендодатель может, только если сдает квартиру физлицу, не являющемуся ИП. Причем это лицо может быть как гражданином РФ, так и иностранцем или лицом без гражданства.
Налог надо рассчитывать по окончании года, в котором вы получили доход от сдачи квартиры. Формула следующая: НДФЛ = доход от сдачи имущества в аренду за год x 13% (для налоговых резидентов РФ). Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Если вы не налоговый резидент, применяется ставка 30%.
По словам директора юридической службы «Единый центр защиты» Константина Боброва, если коммунальные платежи вносятся собственником квартиры, а наниматель потом возмещает их ему, то эта сумма также считается доходом наймодателя и подлежит налогообложению, а следовательно, включению в декларацию 3-НДФЛ.
Оплата налогов
После расчета необходимо заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и подать ее в налоговую инспекцию по месту вашего учета не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения дохода от сдачи квартиры внаем (п. 3 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ). Сумму налога необходимо уплатить не позднее 15 июля года, следующего за годом получения доходов от сдачи квартиры. В налоговой помимо паспорта и декларации могут попросить предъявить договор аренды.
Можно уменьшить размер налогов от сдачи квартиры, оплачивая их по специальному налоговому режиму для самозанятых через приложение «Мой налог». Этот спецрежим в виде налога на профессиональный доход с 1 января 2019 года вправе применять физлица (в т.ч. ИП), ведущие деятельность в Москве, Московской, Калужской областях, Татарстане. Главные преимущества спецрежима: плательщики освобождаются от НДФЛ и НДС. Вместо этого по итогам календарного месяца нужно уплачивать налог по пониженной ставке 4%. Страховые взносы в Пенсионный фонд и Фонд ОМС можно уплачивать в добровольном порядке.
Эксперт напомнил, что сумма годового дохода для самозанятых ограничена 2,4 миллиона рублей. Если лимит превышен, физлицо теряет право применять спецрежим. Со дня превышения лимита доходы облагаются НДФЛ.
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Последствия нелегальной сдачи квартиры
Теоретически о факте сдачи квартиры и получении доходов налоговая может узнать через соседей, квартиросъемщика, в ходе плановых или внеплановых проверок и пр. На практике, если сам человек не распространяется о том, что сдает квартиру, вряд ли представители власти узнают об этом, считает Константин Бобров.
В любом случае для привлечения гражданина к ответственности за неуплату налогов факт регулярного получения денег от другого гражданина именно за проживание в квартире нужно еще доказать. Особенно маловероятно это при наличном расчете.
Однако налоговая может узнать о доходах из других баз данных. К примеру, человек на сдаче квартиры заработал за год большую сумму. При этом декларацию он не подавал, официально не трудоустроен, но купил автомобиль за 1,8 миллиона рублей. Тогда у инспекторов ФНС могут возникнуть вопросы о происхождении денег. Ведь сведения о появившимся у гражданина автомобиле в любом случае попадут в налоговую службу из ГИБДД.
Наказание за неуплату налогов зависит от размера недоимки. При небольшой сумме налогоплательщика могут оштрафовать. Так, в соответствии с п. 1 ст. 122 НК РФ неуплата или неполная уплата сумм налога (неправильно рассчитана сумма, занижена налоговая база) влечет взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога.
В соответствии с п. 1 ст. 119 НК РФ за не вовремя предоставленную декларацию на налогоплательщика могут наложить штраф – 5% от неуплаченной в срок суммы налога, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% от указанной суммы и не менее 1 тысячи рублей.
За уклонение от уплаты налогов в крупном размере могут привлечь по уголовной статье (ст. 198 УК РФ). Для этого надо не уплатить налогов более чем на 900 тысяч рублей за три финансовых года подряд.
Налоговикам в таком случае придется доказать, что каждый рубль из вышеуказанной суммы получен за сдачу квартиры. Это достаточно сложно, если, конечно, не производить все оплаты в электронном виде или если арендатор не придет в полицию со всеми расписками, уверен Бобров.
По словам Кокорева, ст. 198 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести, для которой наказание в виде лишения свободы практически не применяется. Тем более, согласно УК РФ, если лицо впервые совершило преступление небольшой тяжести и нет отягчающих обстоятельств, к нему невозможно применить наказание в виде лишения свободы. По данной статье назначается в основном наказание в виде штрафа.
Также юристы отмечают, что человека не могут привлечь к ответственности по преступлению с истекшим сроком давности – в данном случае по прошествии трех лет со дня совершения налогового преступления.
Ответственность арендатора
Поскольку квартиросъемщик не является получателем доходов, к ответственности его привлечь нельзя.
Ответственность за неисполнение обязанностей по уплате налогов может нести только арендодатель.
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