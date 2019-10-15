РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 окт. Опыт работ по рекультивации закрытого мусорного полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в Балашихе могут использовать на других объектах в Московской области, сообщается на сайте администрации городского округа.

Брифинг по рекультивации полигонов в рамках проекта «Чистая страна» прошел во вторник в доме правительства Московской области в Красногорске.

«Опыта рекультивации полигонов такого масштаба, как «Кучино», «Ядрово» и других в России просто нет. Мы накапливаем бесценный опыт, и сегодня я могу с уверенностью сказать, что министерство экологии при поддержке министерства природы России успешно справляется с поставленными задачами и готово ответить на любые вызовы, которые возникают в сложнейшем процессе рекультивации», – сказал заместитель председателя правительства, министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

Он добавил, что технологию рекультивации полигона ТБО «Кучино» планируют применять и на других мусорных полигонах. Рекультивация полигона «Кучино» ведется в три смены.

«Возможно, круглосуточная работа станет нашим стандартом организации рабочего процесса при рекультивации полигонов. Иначе сейчас невозможно», – заключил Куракин.

Мусорный полигон «Кучино» был закрыт 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Работы по рекультивации планируют завершить до конца 2019 года.