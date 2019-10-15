РИАМО – 15 окт. Организатору нелегальной свалки в Мытищах вновь не удалось опротестовать 200-тысячный штраф, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Постановлением Мособлсуда оставлено без изменений решение Мытищинского суда по иску ООО «Терра ТС».

«Компания пыталась опротестовать штраф, наложенный инспекторами эконадзора. Наказание было назначено по итогам одного из рейдов в городском округе Мытищи, которые сотрудники Минэкологии проводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева», – отмечается в сообщении.

Жители округа подавали многочисленные жалобы на нелегальные свалки и сжигание отходов местными предприятиями.

В ходе осмотра участка, правообладателем которого является компания, инспекторы эконадзора выявили навалы строительных и коммунальных отходов на открытом грунте.

За это нарушители были оштрафованы на 200 тысяч рублей и получили представление о ликвидации незаконной свалки.

Не согласившись с постановлением, компания пыталась опротестовать его в Мытищинском городском суде, однако последний подтвердил правоту Минэкологии.

Теперь и суд второй инстанции счел наказание законным, заключается в сообщении.