РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 окт. Старшеклассникам школы №27 подмосковных Люберец в рамках спортивного урока показали приемы самообороны, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель спорткомитета администрации муниципалитета Владимир Сурков.

«Пятнадцатого октября в школе №27 Люберец состоялись урок по основам самообороны и укрепляющая зарядка на все группы мышц. Их провел член правления «РосМолСпорт МО», чемпион мира по грэпплингу и джиу-джитсу Артем Петухов», – сказал Сурков.

Он добавил, что на уроке самообороны Петухов показал, как лучше уходить от захватов и ударов злоумышленников, продемонстрировал несложные борцовские приемы.

Мероприятие организовали «РосМолСпорт МО» и спорткомитет администрации Люберец при поддержке общественной палаты городского округа.