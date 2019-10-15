РИАМО – 15 окт. Завершено проектирование школы на 825 мест в Серпухове, объект будет расположен на улице Юбилейная в микрорайоне Ивановские дворики, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Новое здание образовательного учреждения сможет принять 825 школьников. В нем предусмотрены все необходимые кабинеты и помещения для организации учебной и внеурочной деятельности, занятий спортом и творчеством, а также питания и медицинского сопровождения учащихся», – отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Объект будет оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения. Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена.

Строительство новой школы призвано помочь в решении проблемы второй смены в муниципалитете. Проектирование и строительство нового объекта образования предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета. Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию намечены на 2021 год.