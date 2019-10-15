РИАМО - 15 окт. V Всероссийский форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Российский Север» пройдет 14-20 октября, в работе мероприятия примет участие делегация из Московской области, говорится в сообщении пресс-службы организаторов форума.

«Проведение форума позволит вовлечь представителей коренных малочисленных народов в реализацию государственной молодежной политики, а также оказать содействие в их самореализации. В работе форума примут участие 150 представителей 37 регионов России, в том числе и пять участников из Московской области», - говорится в сообщении.

Форум пройдет в Ханты-Мансийске. Предполагается, что вместе с формированием актива молодых и перспективных специалистов, заинтересованных в развитии территорий Севера, Сибири и Дальнего Востока, на форуме будут разработаны проекты социально-экономического развития территорий, с учетом опыта населения, традиционно проживающего в данной местности.

Участники форума смогут получить грантовую поддержку до 3 миллионов рублей на конкурсной основе на реализацию социально значимого проекта по направлениям: студенческие инициативы; добровольчество; развитие социальных лифтов; инициативы творческой молодежи; патриотическое воспитание; спорт, ЗОЖ, туризм; профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие; укрепление семейных ценностей, молодежные медиа.

На мероприятии будут организованы консультации с федеральными экспертами, на которых можно будет получить советы и комментарии индивидуально по каждому проекту и по механизму заполнению заявок.