РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 15 окт. В подмосковном Домодедове полиция задержала уроженца одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемого в серии краж, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

В дежурную часть УМВД России по горокругу поступили заявления от местных жителей по поводу хищения велосипеда, пылесоса и строительных инструментов в микрорайоне Востряково. Общая сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении данных преступлений, им оказался 27-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Максимальное наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы.

«В отношении задержанного следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – добавляется в сообщении.