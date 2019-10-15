РИАМО - 15 окт. Международный форум «Интерполитех-2019» пройдет на столичной ВДНХ с 22 по 25 октября, на мероприятии можно увидеть полицейскую спецтехнику, многоцелевые летательные аппараты и системы распознавания лиц, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

«Интерполитех-2019» — одна из крупнейших международных экспозиций полицейской спецтехники и индустрии систем безопасности. Для гостей мероприятия подготовлена обширная деловая программа.

«Многие экспонаты выставки прошлых лет уже взяты на вооружение и стали элементом комплексной технической модернизации силовых ведомств. В этом году на площадке «Интерполитеха» свои новые, уже апробированные разработки представят 372 российские и зарубежные компании», - говорится в сообщении.

В выставке примут участие более 200 крупных предприятий, таких как «Ростех», ЗАО «НЕЛК», ООО «ЦРТ», ОАО «Горизонт», автомобильный завод «Урал» и другие. На экспозиции гости смогут увидеть многоцелевые летательные аппараты, современные образцы поисково-досмотровой и криминалистической техники, робототехнические комплексы и системы распознавания лиц.

На площади 25,5 тысяч квадратных метров будут организованы выставки, посвященные информационным технологиям, новейшим средствам и системам связи, автоматизации и защите информации.

Также на «Интерполитехе» пройдет форум Say future: Moscow. В рамках деловой программы данного мероприятия эксперты представят около 160 докладов и презентаций о новых тенденциях в области средств обеспечения безопасности государства и личности. Ведущие отраслевые спикеры расскажут о безопасности будущего, когнитивных технологиях, кибербезопасности, искусственном интеллекте, видеонаблюдении, возможностях робототехники и многом другом.

Лучшие образцы продукции, представленные на «Интерполитехе-2019», отметят золотой медалью «Гарантия качества и безопасности» и дипломами в рамках конкурса «Национальная безопасность».