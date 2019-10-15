РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 15 окт. Свыше 250 человек посетили во вторник муниципальный этап конкурса театральных постановок «ЭКОтеатр Подмосковья» в Доме культуры «Белая Дача» подмосковных Котельников, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В Доме культуры «Белая дача» горокруга Котельники состоялся муниципальный этап конкурса театральных постановок среди обучающихся 1-10 классов общеобразовательных учреждений региона «ЭКОтеатр Подмосковья». Его посетили свыше 250 человек», – говорится в сообщении.

Конкурс проходит в рамках празднования Года театра в России, а также в целях привлечения внимания к проблемам экологии, воспитания ответственного отношения к окружающей среде, развития творческих способностей, приобщения к театральному искусству талантливых школьников и творческого потенциала педагогов.

«В муниципальном этапе конкурса приняли участие учащиеся 3-9 классов образовательных учреждений города. Претендентов оценивало компетентное жюри. Две команды из школы №1 проявили себя в номинациях «Лучший музыкальный спектакль» и «Лучший драматический спектакль», – отмечается в сообщении.

Победители отправятся участвовать в региональном этапе, который пройдет с 16 октября по 15 ноября.